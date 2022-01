Um 23 Auer musse Restauranten a Bistroen zoumaachen. D’Spärstonn, déi nach bis den 28. Februar gëllt, steet an der Kritik.

Ëmmerhin war de Secteur an de leschten 2 Joer wéinst der Pandemie iwwer 8 Méint laang am Lockdown. A leid, trotz finanziellen Hëllefen, nach ëmmer staark. Op dësem Samschdegowend sinn all d’Dëscher am Wäin-Bar beim Fëschmaart besat. Eng gutt Keess wäert d’Patronne Tanja de Jager awer net maachen. De groussen Ëmsaz gëtt hei owes tëscht 23 an 3 Auer moies gemaach, mä dann ass jo zou.

Eng Restriktioun, bei där net just d’Patronne, mä och munch Client Schwieregkeeten huet, de Sënn dran ze erkennen. No 23 Auer géif d’Soirée ebe bei engem doheem weidergoen, ouni 2G+, CovidCheck a Kontroll.

"Den 1. Lockdown huet eis d’Genéck gebrach", seet de Lucien Elsen, Patron vun engem vegetaresche Restaurant an der Rue du St Esprit. Säi Restaurant huet d’Kichen normalerweis bis 23.30 Auer op. Den zweete Service ass also elo nach bis op d'mannst Enn Februar verluer. Grad ewéi déi sëllege Soiréeën a Fräinuechten, déi de Lucien Elsen am November ugefaangen hat, méi dacks ze organiséieren, fir d’Verloschter vun der Mëttesstonn ze kompenséieren. Abousse vun 80%, déi hien op den Teletravail zréckféiert, d’Onsécherheet vun de Leit awer och d’Situatioun an der Stad mat de Parkplazen.

Wärend der Pandemie hunn eng Rei Betriber misse Prêten ophuelen, un deene se haut nach knaen. Zanter dem 2. Lockdown ginn et eng Paletten u finanziellen Hëllefen. Dës wieren awer u bestëmmte Perte gebonnen, ënnersträicht de Lucien Elsen a kritiséiert, datt de Chômage partiel am November op e maximum vu 25% gedeckelt gouf.

Hie wéilt fir seng Sue schaffen a kéim sech esoulues wéi een Heeschert vir, seet de Lucien Elsen, deen eng Éieremedail fuerdert fir all d’Horeca-Betriber wéinst dem Sacrifice, dee si wärend der Pandemie gemaach hunn.

D’Tanja de Jager iwwerdeems gëtt ze bedenken, datt a Frankräich d’Nuetsliewe geschwënn nees dierft opmaachen, d’Leit géifen dann dohinner feiere fueren oder an d’Belsch an de Restaurant goen. Do wier just en 3G gefrot.