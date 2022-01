Doriwwer eraus sollen d'Strofe fir Rebellioun oder späizen op e Polizist däitlech an d'Luucht gesat ginn.

D’CSV freet e Gesetz mat klore Reegele fir Protestmanifestatiounen. E Rechtsstaat misst d'Meenungsfräiheet an de Schutz fir jidderee garantéieren, huet et e Freideg de Moien op enger Pressekonferenz geheescht. D'Strofe fir Rebellioun oder fir d'Späizen op e Polizist missten däitlech an d’Luucht gesat ginn.

Och solle verdeckt Ermëttlunge méi einfach gemaach ginn. D'Organisateure vun illegalen Demonstratioune dierften net méi esou einfach dovu kommen, fënnt d'CSV.

Da gëtt och nees d'Fuerderung vum Platzverweis rappelléiert. Bodycams a generell méi Videoiwwerwaachung wieren aner Moyenen, déi kéinte sënnvoll sinn, esou nach déi gréisst Oppositiounsfraktioun.