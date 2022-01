Am Kader vu Verhaftungen an Hausduerchsichungen huet d'Police verschidde Géigestänn/Kleedungsstécker séchergestallt. Elo gëtt no de Besëtzer gesicht.

Wien also eppes erëmerkennt, wat en op dëse Fotoe gesäit, soll sech wgl. bei der Police vun Dikrech mellen, dat um Telefon (+352) 244 80 1000 oder via Email spj.rgb@police.etat.lu. Et geet iwwer Schong, Kleeder, Mutze bis Handyen, Brëller, Maquillage, Lautsprecher, Aarbechtsgeschier a soss Utensilien. Et ass en Dokument vun 42 Säiten.