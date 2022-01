Laang Schlaange virun de Laboratoiren, Pop-Up-Testzentren an Apdikten. Wie kennt déi Biller net. Corona-Tester sinn immens gefrot.

Wärend et fir d'PCR-Tester zu Lëtzebuerg fix Präisser ginn, muss ee bei de Schnelltester ënnerschiddlech déif an d'Täsch gräifen. Dat huet och e gudde Grond.

PCR-Tester ginn nëmme vu Laboratoirë gemaach. D'Laboe kréien een Deel vum PCR-Test rembourséiert. De rembourséierte Montant gëtt da vun der Commission de Nomenclature festgeluecht. Dëst gëllt awer net nëmme fir e Covid-PCR-Test, mee fir all Tester, déi a Laboratoirë gemaach kënne ginn. Hei gouf fir e PCR-Test dann en Tarif vu 54,93 Euro festgeluecht. An de Laboratoiren zu Lëtzebuerg bezilt ee fir e PCR-Test dann 59,95 Euro. Si maache soumat keng grouss Marge op de PCR-Test. Wëll ee säi Resultat méi séier hunn, kascht dat dann e gutt d'Stéck méi an zwar 99 Euro.

Dës Präisser gëllen natierlech just fir déi Leit, déi sech ouni Ordonnance teste loossen.

E Covid-19 Schnelltest, deen een an Apdikte respektiv a Pop-Up-Testzentre kann zertifiéiert kréien, gëtt net vun der CNS rembourséiert, dofir gëtt et hei och kee festen Tarif an der Nomenclature. Dat bréngt mat sech, dass d'Präisser variéieren. Op der Theaterplaz am Testzenter kascht en zertifiéierte Antigen-Test zum Beispill 15 Euro, an der Apdikt kann een da scho mol 25 Euro respektiv 30 Euro op den Dësch leeën. "Schnelltester gi vun enger ganzer Rei verschidden Acteuren ugebueden, déi och verschidde Käschtestrukturen hunn. De Staat intervenéiert hei net fir e Präis fest ze schreiwen.", sou de Gesondheetsministère op Nofro.

Och bei de Schnelltester, déi een Doheem maache kann, changéieren d'Präisser. Déi eng kaschten 2,50 Euro d'Stéck, déi aner nach e bësse méi. "All kommerziellen Acteur, dee Schnelltester verkeeft, approvisionéiert sech selwer a leet och selwer seng Verkafspräisser fest.", erkläert de Gesondheetsministère.

Däitlech méi déif an d'Täsch gräife muss een awer um Flughafen. Fir en Antigen-Test bezilt een um Findel 49 Euro. E PCR-Test kascht 119 Euro, en Express-PCR-Test 160 Euro an e Last-Minute-PCR-Test mat engem Resultat an 2 Stonne souguer 199 Euro.



An eise Nopeschlänner ass e Covid-19 Test liicht méi bëlleg: An Däitschland bezilt een am Duerchschnëtt 45 Euro an an der Belsch ronn 55 Euro. A Frankräich sinn d'PCR-Tester da souguer fir déi meescht Leit gratis. Eng Ausnam ass de PCR-Test "confort", wéi en a Frankräich genannt gëtt. Betraff sinn hei Leit, déi net geimpft sinn a keng Ordonnance hunn. Fir déi kascht de PCR-Test dann an der Reegel 44 Euro.

Et ginn awer och Länner, wou d'Leit däitlech méi schlecht dovu komme wéi zu Lëtzebuerg. Kuckt een zum Beispill an d'USA ginn et net wierklech fest Präisser. Hei ginn et Laboratoiren, déi PCR-Tester fir 130 Dollar oder och 299 Dollar ubidden. Brauch ee säin Test-Resultat schonn den Dag sëlwer kann ee gäre mol 449 Dollar bezuelen. Hei ass et awer och dovun ofhängeg op ee krankeverséchert ass oder net.