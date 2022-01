Wéi de Parquet vun Dikrech matdeelt, koum et e Sonndeg géint 20 Auer zu engem Tëschefall op der Vëlospist tëscht Steenem an Iechternach.

Op der Vëlospist tëscht Steenem an Iechternach gouf e Sonndeg den Owend eng Fra ugestouss a verwonnt. Den schëllegen Automobilist ass nom Impakt fortgerannt. Wéi de Parquet matdeelt, huet dee Chauffeur sech awer méi spéit bei der Police gemellt. Et handelt sech ëm den Ex-Partner vum Affer.

Den Automobilist gouf festgeholl a koum an Untersuchungshaft. De Parquet ermëttelt wéinst "tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, plus subsidiairement, coups et blessures volontaires".

De Parquet präziséiert, datt all Persoun onschëlleg ass bis hir Schold bewise gouf.

De Communiqué

Communiqué du parquet de Diekirch en relation avec un incident sur la piste cyclable entre Steinheim et Echternach

(24.01.2022)

Le 23 janvier 2022 vers 20.00 heures sur la piste cyclable entre Steinheim et Echternach, une piétonne a été renversée par un véhicule automoteur, l’automobiliste ayant pris la fuite. La victime, qui de ses propres moyens a encore pu contacter les services de secours, a été transférée au CHL avec de multiples blessures. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Plus tard dans la soirée le conducteur du véhicule impliqué, qui s’est révélé être l’ancien partenaire de la victime, s’est rendu à la police et a reconnu avoir conduit le véhicule automoteur au moment du choc. Il a été arrêté pour être présenté à un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch et le Service de police judiciaire a été chargé de mener la suite de l’enquête de flagrance.

Le parquet de Diekirch a requis l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, plus subsidiairement, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel. Le chauffeur du véhicule a été placé en détention préventive et l’information judiciaire suit son cours.

Le parquet de Diekirch tient à rappeler que toute personne suspectée d’avoir commis une infraction bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité ait été reconnue par une décision d’une juridiction coulée en force de chose jugée.