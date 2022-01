Ee Mann gouf am November mat Drogen am Auto erwëscht, en aneren hat am Dezember 29 Kugele Kokain bei sech.

2 Mol waren d'Hënn vun der „Inspection anti-drogues et produits sensibles" an de leschte Méint erfollegräich. Mëtt November huet d'Douane iwwert 1 Kilo Kokain séchergestallt, wéi en Drogekuréier um Wee vun Holland an Däitschland war. Ee Mupp vun der Douane hat op d'Drogen opmierksam gemaach. Bei enger weiderer Kontroll am Dezember hat d'Nues vum Hond "Balto" zougeschloen an den Drogendealer esou iwwerféiert. Dëse wollt mam Zuch op Lëtzebuerg fueren an hat u sengem Kierper 29 Bulle Kokain verstoppt. A béide Fäll gouf op Uerder vum Parquet d'Wuer saiséiert. Den Drogekuréier gouf verhaft an hat Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.