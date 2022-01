Viru genee 2 Joer krut de Premier Xavier Bettel de Rapport vum Jeannot Waringo iwwert de groussherzoglechen Haff.

Domadder sollt een Aperçu gemaach ginn iwwer d'Gestioun vun de Finanze vum Haff. Am Fokus virun allem d'Personalkäschten. An effektiv war am Rapport och vu villen Departen ënnert de Mataarbechter, groussem Drock a Vermëschung vu Privatem an Ëffentlechem ze liesen.

2 Joer nom Waringo-Rapport / Reportage Monica Camposeo

Zanterhier huet sech sou munches gedoen, notamment gouf d'Maison du Grand-Duc geschaf. Ma de Poste vum Maréchal de la Cour steet den Ament awer op. D'Monica Camposeo huet e puer Reaktiounen agefaangen.

D'Yuriko Backes hätt als Maréchale de la Cour a kuerzer Zäit villes aus dem Rapport ëmgesat kritt, begréisst de Jeannot Waringo e Méindeg am RTL-Interview. Enn d'lescht Joer gouf si dunn awer als nei Finanzministesch proposéiert.

Obwuel hie sech fir d'Yuriko Backes géing freeën a sécher wier, dass si hir Aufgab gutt géing maachen, wier de Jeannot Waringo awer erschreckt gewiescht, wéi si als nei Finanzministesch genannt gouf. Et misst een awer bedenken, dass déi wichtegst Saachen um Haff schonn ëmgesat waren.

Ausserdeem géing si e gutt Team an der Maison du Grand-Duc hannerloossen, dat d'Aarbecht géing weiderféieren. De Jeannot Waringo ka sech net virstellen, dass déi oder deen neien Maréchal de la Cour nees zeréck an dat alt Muster geet.

Dës "Personalfluktuatioun op héchstem Niveau", wéi den Deputéierte Sven Clement et nennt, mécht der Piratepartei awer Suergen: "D'Hoffnung war do, dass mat der Yuriko Backes Rou op deem Poste géing antrieden. Elo wou si op enger anerer Plaz misst d'Feier läschen, wier nees bëssen Onrou do. Et géing een hoffen, dass sech dat an de nächste Wochen a Méint stabiliséiert."

Beim Finanzement wier een awer op der richteger Pist, esou de Sven Clement. Fir d'CSV-Deputéiert Martine Hansen wier et elo un der Zäit e Bilan ze zéien, fir konkreet ze kucken, wat sech gedoen huet: "Et hätt een nom Rapport awer net méi vill héieren an dowéinst wier elo de Moment fir och an der Chamber e Bilan ze zéien. Virun allem well de Poste vum Maréchal de la Cour nei besat gëtt an d'Haus vum Grand-Duc och eng verfassungsrechtlech Basis kritt."

D'Verfassungsreform géing och zu méi Transparenz bäidroen, do ware sech d'Deputéiert eens. Et wier och wichteg, dass eng verfassungsrechtlech Basis géing kommen, fënnt den LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo, President vun der zoustänneger Verfassungskommissioun.

"An de leschte Joren, och scho virum Waringo-Rapport, hätt sech vill gedoen. De Rapport hätt an der Praxis vill Ännerunge bruecht an muer soll duerch den éischte Vott vun deem Verfassungskapitel fir méi Transparenz gesuergt ginn, och am Interêt vum Staatschef."

De Waringo-Rapport hätt dat bestätegt, wat an de Verfassungstexter iwwer Joren duerchdiskutéiert a festgehale gi wier, esou nach de Mars Di Bartolomeo.

No zwee Joer géing een och gesinn, dass souwuel de Waringo-Rapport, wéi och d'Ännerungen an der Verfassung net zu enger Schwächung vun eisem Staatschef bäigedroen hunn, mä éischter zu méi Kloerheet souwuel fir d'Leit, wéi och fir den Haff selwer.

En Dënschdeg gëtt dann d'Kapitel iwwer d'Monarchie an der Chamberplenière debattéiert a votéiert. D'Sëtzung fänkt um 14.30 Auer un.