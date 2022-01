Wéi zu München soll och zu Lëtzebuerg de Mëssbrauch an der kathoulescher Kierch vun enger onofhängeger Instanz opgeschafft ginn, dat fuerderen Affer.

Op bal 1.900 Säiten hunn eng 5 Affekote festgehalen, wat tëscht de Joren 1945 bis 2019 zu München a Freising geschitt ass. 497 Affer vu sexueller Gewalt ginn am Rapport genannt. 235 presuméiert Täter. Iwwer Joerzéngte goufen Dote vertuscht an Täter ëmmer nees versat. A 4 Fäll hunn d’Experten e Feelverhale vum deemolegen Äerzbëschof Kardinal Ratzinger festgehalen. Am Rapport ass op verschiddene Plazen ze liesen, datt den deemolege Kardinol a spéidere Poopst Bescheed wousst a Fäll vu Mëssbrauch gedeckt huet. Den Optrag kruten d’Affekote vun der Kierch. Méi Opklärung, och zu Lëtzebuerg

De Christian Faber gouf ugangs de 70er Jore vun engem Pater an engem Internat mëssbraucht. 2019 huet hien an engem längere Reportage déi éischte Kéier erzielt, wat him geschitt ass. Nach haut hätt hie vill Froen, hie géif sech en änlechen onofhängege Rapport fir Lëtzebuerg wënschen. D’Affer vu Mëssbrauch kënne sech wuel nach ëmmer op der Hotline vum Bistum mellen. Vill Leit, déi sech beim Christian Faber gemellt hunn, géifen dat awer net maachen, si wënschen sech eng neutral Plaz wou ee sech ka mellen an déi d’Faiten opklären. Iwwert di ganz Ëmstänn, wat am Grand-Duché geschitt ass a wie wat wousst, gouf bis elo net opgekläert.

Reaktioun vum Bistum

De Bistum wollt op Nofro keen Interview ginn, schrëftlech krute mer vum Pressespriecher folgend Erklärung:

Mir kommentéieren de Rapport vu München de Moment net. Zum enge war nach net d’Zäit, fir e sech unzekucken. Zum anere soll de Rapport vun deene kommentéiert ginn, déi en ze veräntwerten hunn. D’Lëtzebuerger Kierch verëffentlecht hire Mëssbrauchsrapport 2021 Ufank Mäerz.

Nei Associatioun fir Affer?

Bannent den nächste Woche kéint eng néi Associatioun zu Lëtzebuerg entstoen, déi sech fir Affer vu sexuellem Mëssbrauch asetzt. No engem Interview d’lescht Woch op RTL mat der Liv Jeitz-Wampach, déi iwwert sexuelle Mëssbrauch temoignéiert huet, koum e Kontakt zustane fir weider opzeklären.

Leider wier Mëssbrauch nach ëmmer en Tabuthema, eppes wat sech séier misst änneren.

