E Méindeg am Nomëtteg konnt an der Rue de l'industrie en Drogeverkaf observéiert ginn. Den Handel ass tëscht 2 Keefer an engem Dealer ofgewéckelt ginn.

D'Police konnt bei der uschléissender Kontroll de Kokain sécherstellen an de Parquet gouf informéiert. De Verkeefer vun den Droge gouf festgeholl an huet um Dënschdeg Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.