Op Instagram fënnt een dës Opfuerderung, fir a Krypto-Wärung ze investéieren, mat falschen Zitater, engem falschen Interview a falschen Tweets.

Am deem Artikel geet Rieds vun engem imaginären Interview mam Premier am RTL-Journal, an deem de Xavier Bettel wéi an enger Krypto-Wärung-Reklamm geschwat hätt. D'Diffusioun wier dann vun der Zentralbank verhënnert ginn (!).

Genee sou fräi erfonnt geet et da weider: Ee schlecht vun de BitCoin-Brigange gefälschten Tweet an ee fiktiven "exklusiven Interview" vum Staatsminister, deen natierlech weider Richtung Krypto-Propaganda geet.

Oppassen also, wann Dir dës Bedruchsmasch op Instagram begéint.