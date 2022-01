Dat ass d'Essenz vum synodale Wee an der weltwäiter Bëschofssynod, déi d'lescht Joer vum Poopst Franziskus lancéiert gouf an am Ganzen 2 Joer laang dauert.

En Dënschdeg huet d'Ekipp, déi sech ëm d'Synode hei zu Lëtzebuerg këmmert, zesumme mam Kardinol an Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich erkläert, wéi de Prozess hei am Land soll oflafen.

Synodale Wee / Reportage Annick Goerens

Ëmmer manner Leit ginn an d'Kierch, dee Constat mécht een net nëmmen zu Roum, mee weltwäit. D'Kierch wëll sech der Gesellschaft upassen, sech veränneren an huet dofir decidéiert, déi breet Gesellschaft, also souwuel Leit aus der Kierch, wéi baussent der Kierch, mat anzebannen. Dofir gouf fir d'éischte Kéier eng weltwäit Bëschofssynode lancéiert, erkläert de Kardinol Jean-Claude Hollerich.



"D'Synode ass net just 3 Wochen am Oktober d'nächst Joer, wann d'Bëscheef zu Roum tagen, mee d'Synode huet schonn ugefaangen, mir sinn an der Synode. Dat heescht all dat, wat dir ze soen hutt, vu positivem, vun negativem, vu Kritik, vun Ustouss, vun Iddien - all dat ass een Deel vun der Synode."



Hei am Land gëtt de Prozess lancéiert mat enger Ëmfro, bei där all Mënsch dierf matmaachen. Eng zentral Fro doranner ass: Wéi kann een d'Kierch nees méi lieweg maachen? De Jean-Louis Zeien, Co-Responsabel aus dem Lëtzebuerger Synodenteam erkläert:

"Et sinn duerchaus eng Rei kritesch Froen derbäi, déi am Mëttelpunkt vum Austausch kënne sinn. Wéi lieweg ass d'Kierch ärer Meenung no? Wat hënnert dann den Opbau vun enger lieweger Kierch aus ärer Siicht? Wéi offen ass d'Kierch fir d'Uleies, d'Froen an d'Problemer vun de Mënschen aus eiser Zäit a wat hënnert d'Mënschen, sech dorunner ze bedeelegen oder sech anzebréngen?"



Dëse Prozess gëtt souwuel intern an der Kierch gefouert, wéi och wéi gesot mat der breeder Gesellschaft. D'Resultater aus dëser Ëmfro gi vun engem ganze Synoden-Team ausgewäert a verëffentlecht. D'Schlussdokument gëtt dann op Roum weidergereecht. An do wäert et eng Première ginn, erkläert de Jean-Claude Hollerich.



"Bei de Kéiere virdru war et esou, dass just Männer, also meeschtens Bëscheef zu 95 Prozent a 5 Prozent Uerdensleit, also Superieure vun de groussen Uerden do waren, déi ofgestëmmt hunn. De Poopst huet eis elo gesot, dass all Member, ob et e Mann oder eng Fra ass, e Stëmmrecht huet."



Den Äerzbëschof huet iwwregens eng Schlësselroll an dëser weltwäiter Bëschofssynode. De Poopst Franziskus huet hien als sougenannten "General-Relator", eppes wéi e Rapporter, ernannt. Deemno koordinéiert a moderéiert de Lëtzebuerger Kardinol dësen immens wichtege Prozess fir déi kathoulesch Kierch.