Zwou Buslinnen am Norde vum Land setzen elo mol e puer Deeg aus. An dat wéinst der Omikron-Variant.

Déi bréngt mat sech, dass duerch déi aktuell vill Neiinfektiounen och ëmmer méi Leit net kënne schaffe goen. Et muss op ville Plazen ëmorganiséiert ginn, fir dass Servicer nach kënne garantéiert ginn. Wéi gëtt sech da konkreet bei deene Servicer organiséiert, déi net dierfen ausfalen? Muss ee fäerten, dass mir deemnächst op weider Déngschtleeschtunge musse verzichten? Mir hu bei dräi essentielle Servicer hei am Land nogefrot: Drénkwaasser, Stroum an ëffentlechen Transport.

3G op der Aarbecht, Maskeflicht, Distanz halen: et gi puer Mesuren, déi een op der Aarbecht anhale kann, fir den Ustiechungsrisiko geréng ze halen. Op Plaze wéi der SEBES goufe souguer Container installéiert, fir déi verschidde Servicer nach e bësse méi auserneen ze halen. Si haten den 3G och schonn am November agefouert. D'Maskeflicht gëtt et trotzdeem nach ëmmer. Um Site musse permanent Leit sinn an de Service dierf net ausfalen. Een Drëttel vum Land kritt säin Drénkwaasser vun hei. Schonn 2009 wéi d'Schwéngsgripp op der Welt ronderëm gaangen ass, goufen och schonn divers Noutfallpläng ausgeschafft, wann eng Kéier méi Leit sollten ausfalen.

Zenarie fir den Noutfall sinn och beim Service operationnel bei der CFL virgesinn. Do wou d'Zich geplangt an dirigéiert ginn, huet all Poste seng Aufgab an net all Plaz ka vu jidderengem ersat ginn. An den Zich selwer mussen och ëmmer Leit matfueren. Dat heescht, wann et zu schlëmmen Ausfäll komme sollt, géif ee fir d'éischt emol un de Frequenze vu verschiddene Linne schrauwen. Réischt als aller lescht Moossnam misst een drun denken, eng Linn ausfalen ze loossen.

Bei der Creos kann ee gudden Deel vun der administrativer Aarbecht aus dem Home Office geréiert ginn. Si si viru Kuerzem an een neit Gebai zu Märel geplënnert. Dat huet hinnen och de Virdeel verschafft, dass si vun der Informatik hier um neiste Standard sinn a vill Saachen net un d'Plaz gebonne sinn. Anescht gesäit et bei de Reparaturen an der Maintenance aus, dat ass bei alle Servicer esou. Dat geet ëmmer nach just vun der Plaz aus.

Bis elo wäre si awer nach gutt doduerch komm an hu verschidde Mesurë geholl, fir hir Missioun ëmmer erfëllen ze kënnen.