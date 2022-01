Bis de 24. Januar 2022 goufen et eng 6.600 Leit am Land, déi sech eng zweete Kéier mam Coronavirus ugestach hunn.

Vun esou enger Reinfektioun schwätzt een, wann zwee positiv PCR-Tester virleien, déi op d'mannst 90 Deeg ausernee leien.

Wéi et vun der Gesondheetsministesch heescht, wieren dës Zuelen aktuell méi héich, wéi virun e puer Wochen, sou datt ee kéint soen, datt d'Omikron-Variant sech méi séier iwwerdréit - och bei Leit, déi ewell op eng viregt Seuch positiv getest gi waren an als geheelt gëllen.

D'Zuelen iwwert d'Reinfektioune wäerten an Zukunft dann och an déi deeglech Corona-Statistiken afléissen, sou d'Paulette Lenert an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen.

D'Ministesch deelt och mat, datt bis zum Datum vu e Méindeg 945 Covid-19-Doudesfäll gemellt gi sinn. D'Donnéen iwwert den Impfstatus vun den Affer wieren net disponibel.