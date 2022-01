Am Lokale huet et e puer Mol gerabbelt, dat zu Rolleng bei Miersch, zu Kënzeg an zu Rodange.

En Dënschdeg den Owend géint 18.30 Auer ass en Automobilist zu Rolleng bei Miersch mat sengem Gefier an eng Mauer gerannt a gouf blesséiert. D'Pompjeeë vu Lëntgen an déi vu Miersch waren op der Plaz. Géint 00.15 Auer krute sech zu Kënzeg e Bus an en Auto ze paken. Hei goufen 2 Persoune verwonnt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Déifferdeng a Käerjeng. A géint 2.30 Auer ass zu Rodange en Auto an e Bam gerannt, hei sinn 3 Blesséierter ze bekloen. Nieft de Secouriste vu Péiteng, Esch, Diddeleng an Déifferdeng war och den Escher Samusdokter am Asaz.