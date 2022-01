Marc Hansen a indiqué que la mise en place de la nouvelle rubrique a été initiée par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol), avec le support du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO). Il a souligné l’excellente coopération entre toutes les parties impliquées qui permet aujourd’hui de proposer sur GovJobs une vue d’ensemble autant des offres d’emploi que des procédures de recrutement dans les secteurs étatique et communal. Une présence commune sur GovJobs facilite en outre l’accès à l’information pour les citoyens et les candidats potentiels, et permet de soutenir les entités étatiques et communales dans leurs recrutements.

Taina Bofferding est ensuite revenue sur l’intérêt de cette initiative et sur les efforts mis en place afin de promouvoir l’attractivité et la diversité d’un emploi dans le secteur communal. Elle a mis en avant le fait que cette publication sur GovJobs constitue un élément supplémentaire d’une stratégie devant aider les communes à recruter de nouveaux collaborateurs pour leur administration. Pour les candidats à la recherche d’un emploi, il s’agit d’une simplification notable de retrouver les vacances de poste des secteurs communal et étatique en un seul lieu.

Enfin, Emile Eicher a remercié les ministres présents et leurs services respectifs pour l’ouverture de GovJobs aux postes vacants du secteur communal. Tout en rappelant que la publication des postes sur GovJobs est facultative pour les entités communales et complémentaire aux autres moyens dont elles disposent, il a souligné l’importance de faire profiter les postes communaux de la même visibilité que ceux du secteur étatique. C’est d’ailleurs avec cet objectif que le Syvicol avait pris l’initiative de demander ce nouveau service sur GovJobs - plateforme d’ailleurs bien connue par les candidats étant donné qu’elle permet également l’inscription aux examens du secteur communal. Finalement, Emile Eicher s’est félicité du fait que de nombreuses communes et syndicats de communes, y compris les entités recrutant le plus de personnel en moyenne par année, ont accepté la nouvelle offre sans hésitation et ont d’ores et déjà publié plus de 45 vacances de poste sur GovJobs depuis le lancement de la démarche. Il a par ailleurs rappelé que les petites communes, qui ne recrutent qu’occasionnellement, peuvent demander un accès au nouveau service sur GovJobs à tout moment.