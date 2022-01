Wéi de CGDIS op Twitter schreift, huet et e Mëttwoch um 5. Stack vun engem Appartementshaus zu Esch-Uelzecht an der Rue Victor Wilhelm gebrannt.

Feier um 5. Stack vun engem Appartementshaus zu Esch/Uelzecht. 2 Persounen hu mussen a Sëcherheet bruecht ginn, dovunner eng iwwer Dréileeder. De Brand as ënner Kontroll. — CGDIS (@CGDISlux) January 26, 2022

Zwou Persounen hu misse beim Asaz a Sécherheet bruecht ginn. Eng dovunner iwwer eng Dréileeder.

De Brand an enger Kichen ass antëscht ënner Kontroll. Am Asaz waren de Samu souwéi d'Rettungsdéngschter an d'Ambulanze vun Esch, Suessem/Déifferdeng, Keel, Diddeleng a Monnerech.