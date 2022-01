Et ass eng Situatioun déi aktuell méi wéi dausend mol den Dag hei am Land geschitt. Ee positive PCR- oder Schnelltest. An dann?

Am Covid-Tracing-Center sinn d’Leit dofir ausgebilt, fir déi ze kontaktéieren, déi positiv op de Coronavirus getest goufen. Eng 200 Leit schaffen do am Roulement, 7 Deeg op 7 an zwou Schichten. Aktuell wier et schwéier all eenzele Kontakt zréckzetracéieren. Hire Fokus hätt sech am Laf vun der Pandemie och bësse verännert. Wann et virun zwee Joer nach immens wichteg war all eenzele Fall ze fannen an ze isoléieren, huet dat haut eng manner grouss Prioritéit. Dat well mir haut an enger Situatioun wieren, wou verschidde Variante manner schlëmm verlafen.

Elo ass et fir de Contact Tracing méi wichteg, séier déi néideg Dokumenter zur Verfügung ze stellen. Wann zum Beispill ee Certificat vum Patron gefrot gëtt. An deem een, am Fall vun engem positive Schnell- oder PCR-Test schonn eng Auto-Deklaratioun mécht, kann een den Ekippen hëllefen. Um covidtracing.lu kann ee seng Donnéeën uginn an do ginn et verschidden Zenarien. Réischt wann d'Resultat vum PCR-Test positiv ass, ass een am System vum Contact Tracing dran. Wann ee seng Donnéeë selwer schonn duerch den Internetsite eragëtt, kann et duerno och méi séier goen. Virun allem d'E-Mail-Adress ass wichteg, soss mussen d'Dokumenter zum Beispill iwwert de Postwee kommen an dat hëlt nach eng Kéier méi Zäit an Usproch.

Dat wichtegst wier donieft och scho selwer senge Kontaktpersoune Bescheed ze soen, wann ee positiv ass a sech dann och ze isoléieren, fir keen aneren unzestiechen. Eng 900 Dossiere kann de Contact Tracing den Dag traitéieren. Ufank Januar goufen eng ganz Partie nei Leit rekrutéiert. Et kommen der vill vun der Réserve sanitaire, awer och d'Arméi, d'Douane oder d'ADEM hätte Leit geschéckt oder zur Verfügung gestallt, fir ze hëllefen. Et schaffen och ëmmer nees Volontairë mat - d'Viraussetzung ass et op d'mannst zwee Deeg an der Woch disponibel ze sinn.