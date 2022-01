Le 26 janvier 2022, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et la commune de Schifflange ont débattu de l’exploitation future de l’ancien moulin Bestgen à Schifflange. Suite à la récente étude technique du bâtiment et à l’analyse des besoins du secteur de l’aide à l’enfance, les deux parties ont convenu d’installer au Bestgensmillen le centre socio-thérapeutique (CST) géré par l’asbl Telos Education à Schifflange. Le bâtiment sera transformé, rénové et équipé pour satisfaire à sa nouvelle mission. Un CST est une structure d’accueil de jour pour les enfants de l’enseignement fondamental, qui se trouvent en situation de détresse (scolaire et/ou psychosociale) et qui nécessitent temporairement un accompagnement scolaire et pédagogique renforcé. La scolarisation est assurée par la Centre pour le développement socio-émotionnel (CDSE), centre de compétences de l’Éducation nationale. Actuellement, il existe sept structures de ce type au Luxembourg. Le restaurant abrité aujourd’hui au Bestgensmillen restera ouvert. Cet accord marque la volonté de la commune, des prestataires du CST (Télos asbl) et du ministère de travailler conjointement à la réalisation et à la mise en œuvre de ce projet.