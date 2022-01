2023 gëtt e Super-Waljoer, mat de Gemengewalen am Juni an de Chamberwalen am Oktober. Elo scho gëtt iwwert d’Spillreegele vun der Walcampagne diskutéiert.

Wéi eng Parteie ginn op d'Table-ronden invitéiert? Wéi laang däerf e Politiker zu engem bestëmmten Thema schwätzen? Oder a wéi enger Reiefolleg ginn d'Walspotten diffuséiert? Alles Froen, iwwert déi et virun de Walen ëmmer erëm vill Diskussioune gëtt.

Bis 2018 huet de Regierungs-Pressedéngscht déi audiovisuell Walcampagnen encadréiert an am Zweiwel tranchéiert. Well e Regierungs-Service awer net wierklech onparteiesch ass, krut d'ALIA, d'Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, dës Aufgab iwwerdroen. 2019 war d’ALIA scho fir d’Europawalen zoustänneg, mä huet e gesetzleche Kader fir hir Missioun vermësst. Mëttlerweil läit e Gesetzesprojet um Dësch, deen d'Surveillance vun der Walcampagne reegele soll, mat deem d'ALIA sech awer schwéier deet.

Den ALIA-President Thierry Hoscheit: "Mir fannen, en ass ze vill vage formuléiert, fir dass mir duerno déi néideg Outilen an der Hand hunn fir ‘au jour le jour’ wärend der Walcampagne kënnen anzegräifen. Well et ass dat, wat muss geschéien. Eng Walcampagne, dat ass eng limitéiert Zäit vun e puer Wochen. Do musse mir, wann eppes aus dem Rudder leeft, ‘au jour le jour’ kënnen agräifen."

D'ALIA begréisst, dass hir Aarbecht elo e legale Kader kréie soll, bedauert awer, dass de Gesetzesprojet net déi néideg Moyennen dofir virgesäit. Nëmme mat genuch Personal a mam entspriechende Budget kéint een dofir suergen, dass all Partei hir Meenung "equitabel" wärend enger Walcampagne an de Medie presentéiere kann. D'Krittären, déi fir dëse gerechten Zougang zu de Medien am journalisteschen Alldag applizéiert solle ginn, huet d’ALIA nach net ausgeschafft. Fir d’éischt soll de legale Kader definéiert ginn, duerno eréischt d’Détailer, esou den Thierry Hoscheit.

D’ALIA stellt an hirem Avis och d'Fro, ob si net permanent, also och ausserhalb vun de Walcampagnen, kontrolléiere soll, dass d'Parteie gläichberechtegt op den Antenne present sinn. "Dat doten, ass elo net onbedéngt eng formell Revendicatioun, déi mir ausspriechen, mä mir hätte gären, dass d’Leit dobausse sech d’Fro stellen, ob dat néideg ass. Och um politeschen Niveau muss sech d’Fro gestallt ginn, ob een dat maache soll, maache muss, maachen däerf, fir dass och do oppen doriwwer diskutéiert gëtt", erkläert den Thierry Hoscheit.

D’Regierung wëll sech zu dësem Zäitpunkt via hire Service des Médias et des Communication nach net zu dësen Denkustéiss vun der ALIA äusseren. An och an der Mediekommissioun vun der Chamber huet ee sech nach net intensiv domadder auserneegesat.