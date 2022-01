Wéi de CGDIS en Donneschdeg de Moie mellt koum et zu Zolwer an tëscht Léiweng a Beetebuerg zu jeeweils enger Kollisioun mat am Ganze véier Blesséierten.

Géint 18.20 Auer koumen zu Zolwer an der Rue d'Esch zwee Autoen net laanschteneen. Dräi Persoune goufe beim Accident liicht blesséiert. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vun Esch a Suessem/Déifferdeng. D'Streck war fir d'Dauer vun den Opraumaarbechte gespaart. Accident zu Zolwer. / © Domingos Oliveira Accident zu Zolwer. / © Domingos Oliveira Kuerz no 18 Auer koum et och um RN31 tëscht Léiweng a Beetebuerg zu enger Kollisioun tëscht zwee Gefierer. Och hei gouf et ee liicht Blesséierten, dee vum Rettungsdéngscht vun Diddeleng an der Ambulanz vu Réiser versuergt gouf.