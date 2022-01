Eurostat schätzt, dass am November 2021 eng 13.984 Millioune Leit an der EU op Aarbechtssich gewiescht wieren. Ma wéi gesäit et hei zu Lëtzebuerg aus?

Fir dëser Fro op de Grond ze goen, hu mir de jonke Mann João Freitas bei senger Aarbechtssich begleet. Hie war tëschent 2017 an 2021 an der Lëtzebuerger Arméi als Zaldot ënnerwee an huet an dësem Kontext och eng Auslandsmissioun a Litaue matgemaach. Wärend senger Zäit an der Arméi huet de geléierte Mecanicien dann och nach seng 13e nogeholl. Kuerz drop ass seng elo bal 8 Méint al Duechter op d'Welt komm. Dat war dann och ee vun den Haaptgrënn, wisou de João sech schlussendlech dozou entscheet huet, fortzegoen aus der Arméi an no enger alternativer Aarbecht ze sichen. Seng Präferenz ass heibäi ganz kloer den administrative Beräich. De Plang wier et u sech gewiescht, eng permanent Positioun ze fannen nach bevir hien d'Arméi schlussendlech verléisst. Wéi dat dunn net geklappt huet, war de João fir d'éischt emol 3 Méint laang am Chômage. Fir de jonke Papp wier dat definitiv keng einfach Zäit gewiescht.

„Ech kann elo net soen, dass een net méi zum soziale Liewen dozou gehéiert – dat ass definitiv ze staark, mä et ass einfach, dass een näischt méi mécht. Jidderee geet moies anzwuersch hin, fir schaffen ze goen a säi Brout ze verdéngen an du stees dann och natierlech op, mä dat Eenzegt wat s du da fir den Dag geplangt hues, ass Jobs sichen".

De Faite, dass de João zanter senge Schoulzäiten ëmmer entweder geschafft oder geléiert huet, hätt et fir hien ëmsou méi schwéier gemaach, dës nei Situatioun ze geréieren. No deenen 3 Méint krut hien dann awer eng temporär Plaz bei der Adem an der Receptioun ugebueden, wou hien och zanterhier schafft. Parallel dozou sicht hien nach ëmmer no enger méi permanenter Positioun.

Am Kontext vum RTL Jobdag hu mir de João dann och op senger momentaner Aarbecht a bei senger Job-Sich begleet.