Et kënnt ëmmer méi dacks vir, datt Géigner vun der Corona-Politik am Kader vu "Corona-Spadséiergäng" viru Privathaiser vu Politiker manifestéieren.

Si wëllen op dës Aart a Weis probéieren Drock ze maachen.

En Dënschdeg den Owend hu Persoune Käerzen virun der Dier vun de Privatwunnenge vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert an dem Policeminister Henri Kox gestallt an hir Aktioun am Kader vun engem sougenannte "Spadséiergang" via Video op de sozialen Netzwierker verbreet.

De Video ass der Police bekannt, krute mer op Nofro hin aus dem Ministère fir d'Bannenzeg Sécherheet gesot. D'Police géif permanent evaluéieren, ob eng konkret Menacë bestéing a sech deementspriechend opstellen. Prinzipiell géifen awer verschidden ëffentlech Perséinlechkeete vu spezielle Sécherheetsmesure profitéieren. An der Press gëtt e Spriecher vum Ministère donieft mat de Wieder zitéiert, d'Aktioun en Dënschdeg wier eng "Iwwerschreidung vu Limitten am Privatliewe vun ëffentleche Perséinlechkeeten".

D'Corona-"Spadséiergäng" sinn eng Taktik, déi och am Ausland, notamment an Däitschland vun Impfgéigner a Coronaskeptiker benotzt gëtt, fir ze demonstréieren ouni d'Aktioun als offiziell Manifestatioun unzemellen. Hei am Land waren déi dezentral "Spadséiergäng" bis ewell nëmme wéineg besicht.

Uganks Dezember haten et Impfgéigner op d'Haiser vum Premier Xavier Bettel an der Familljeministesch Corinne Cahen ofgesinn. Fir d'éischt just e klenge Grupp mat Megaphon. E puer Deeg drop ass et am Kader vun enger Corona-Manifestatioun samschdes zu der bekannter Eskalatioun an der Stad komm. D'Haus vum Premier gouf mat Eeër beworf an dem Staatsminister sengem Mann säin Auto gouf beschiedegt. De Xavier Bettel selwer war deen Ament net doheem. D'Familljeministesch Corinne Cahen hirersäits war präventiv vun der Police evakuéiert ginn.