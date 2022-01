Zu de Laureaten aus de leschte Jore gehéieren ënnert anerem déi fréier Bundeskanzlerin Angela Merkel (2015) an de Kardinol Karl Lehmann.

Den 31. Januar kritt en Kardinol Jean-Claude Hollerich, Äerzbëschof vu Lëtzebuerg, den Abraham-Geiger-Präis 2022 iwwerreecht. De proportugisesche Staatspresident Marcelo Rebelo de Sousa wäert d'Laudatio halen.

D'Rabbinerseminar "Abraham Geiger Kolleg" am däitsche Potsdam vergëtt den Abraham Geiger Präis zanter 2000 all Joers u Leit, déi wéinst "Verdéngschter ëm d'Juddentum a senger Diversitéit" op sech opmierksam gemaach hunn.

De Lëtzebuergesche Kardinol huet zu der Éierung gesot; "An eiser pluralistescher Gesellschaft brauchen zukünfteg Geeschtlecher d'Begéinung mat den anere Reliounen. Eis kollektiv Aufgab ass et, Frënn ze ginn, mateneen a vuneneen ze léieren an eis selwer trei ze bleiwen.