Den Educatiounsministère wëll d'Lëtzebuerger Sprooch an de Lycéeë promouvéieren. Zanter der leschter Rentrée gëtt net méi op 7e, mä op alle 4e am Land en obligatoresche Lëtzebuergeschcours ugebuede wou nieft der Orthografie och Lëtzebuerger Kultur, Geschicht an Allgemengwësse vermëttelt gëtt.

Ënnert anerem fir dëse Cours huet den Zentrum fir d'Lëtzebuerger Sprooch 30 Videoe produzéiert fir de Schüler a jidderengem deen interesséiert ass déi wichtegst Grondreegelen a Grondbegrëffer méi no ze bréngen, wéi ee richteg Lëtzebuergesch schreift.

En Donneschdeg de Moien huet de Minister Claude Meisch am Lycée Michel Rodange presentéiert. An deem Lycée gëtt am Kader vun engem Pilotprojet Lëtzebuergesch als 4. Sprooch op der A-Sektioun offréiert. Vun der nächster Rentrée un, kënnen d'Schüler a Schülerinne vun 3e un nieft Spuenesch an Italienesch also och Lëtzebuergesch als zousätzlech Sprooch wielen.

Donieft gëtt d'Lëtzebuergesch am Lycée Michel Rodange och op deenen anere Sektioune fir 3 Stonnen d'Woch als Optioun ugebueden. Déi Jonk, déi dee Cours beleeën, kréien domadder de Zertifikat „Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“ a kënnen domadder Lëtzebuergesch-Coursen an der Erwuessenebildung halen.

Donieft géif d'Uni Lëtzebuerg, dem Educatiounsminister drop hischaffen, nieft dem aktuelle Master, un enger Bachelor-Ausbildung am Lëtzebuergeschen ze schaffen.