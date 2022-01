De Collège médical widderhëlt seng Fuerderung no enger allgemenger Impfflicht a wonnert sech iwwert den Debat an der Chamber.

D'Beruffskummer vun den Dokteren hätt, grad wéi eng Rei aner Organismen, an engem kuerzen Delai hiren Avis fir d'Consultatiounsdebatt iwwert d'Impfflicht, mat Stellungnamen zu enger ganzer Rei Froe vun der Regierung, eragereecht. Allerdéngs wieren dës Avise wärend der Debatt kaum erwäänt ginn.

De Collège médical hätt, grad wéi an den Avisen zu den zwee leschte Covid-Gesetzer, fir eng allgemeng Impfflicht fir Erwuessener plädéiert. An den Ae vun den Dokteren ass d'Impfflicht ee vun den effikassten - wann net deen effikasste Moyen - fir de Fonctionnement vum Gesondheetssystem z'erhalen a fir all kranker Persoun de gläichen Accès op en Traitement ze garantéieren.

Et géing een den Avis vun de fënnef Experten, déi vun der Regierung genannt goufen, begréissen. Ma an den Ae vum Collège médical ass eng sektoriell an altersgebonnen Impfobligatioun aus wëssenschaftlecher an aus gesellschaftlecher Siicht a Fro ze stellen. Ënnert anerem géing een an der leschter Zäit grad bei deenen ënner 50 Joer ëmmer méi Hospitalisatioune gesinn. D'Dokteschkummer gesäit och e Risiko vun enger gesellschaftleche Spaltung doduerch, datt just Leit aus verschiddene Secteuren un d'Impfflicht gebonne wieren.

D'Stellungnam vun der Patientevertriedung nom Debat iwwert d'Impfflicht ass da fir de Collège médical net ze verstoen, heescht et am Schreiwes.

PDF: Obligation vaccinale Collège médical