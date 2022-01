Eng Dot, no där d'Emotiounen héich geschloe sinn. Virop emol bei Frënn a Bekannten. Bei de Kolleegen aus dem Lycée vu Bouneweg.

Frësch Blummen, Käerzen am Klouschtergaart: Op där Plaz, op där den 18 Joer jonke Rafael virun engem Joer vun zwee Mannerjäregen op oppener Strooss erstach gouf. Presuméiert Täter, déi 15 respektiv 17 Joer al waren.

Den Dout vun engem Jugendlechen, deen awer och politesch fir vill Reaktiounen gesuergt huet. Op Gemengen Niveau. National. Reformen sinn um Instanze Wee.

Och d'Influenz vum Sozialen Netz, Reseaue wéi Snapchat goufe kritesch hannerfrot. Grad wéi den Impakt vum Lockdown op déi Jugendlech. D'Ëmfeld: D'Roll vun den Elteren, der Famill, der Schoul. D'Gewalt generell an eiser Gesellschaft gouf thematiséiert. D'sozial Isolatioun.

12 Méint méi spéit leeft d'Enquête weider

D'Instruktioun um Niveau vum Untersuchungsriichter ass nach net ofgeschloss. Iwwerpréiwungen an divers Expertisen géife ganz vill Zäit an Usproch huelen. Den Untersuchungsriichter muss hei op déi entspriechend Rapporte waarden, iert e seng Konklusiounen zéie kann.

Bei sou enger graver Affär sinn zwee Riichter zoustänneg: um Niveau vun der Dot enquêtéiert en Untersuchungsriichter à Charge an à Decharge. An e Jugendriichter, deen zoustänneg ass, fir de Suivi vum Mannerjäregen a senger Famill. Bei schwéieren Dote kann een iwwer 16 Joer Alen och ënner Erwuessenem-Strofrecht poursuivéiert ginn. Sou wäit ass den Dossier am Kontext vum Mord vum Rafael nach net.

Wat déi zwee presuméiert Täter ubelaangt, sou ass et d'Prezisioun, datt ee vun deenen Zwee weider an der Unisec zu Dräibuer ass. Deen zweeten ass op fräien Fouss, gëtt awer nach ëmmer ganz enk encadréiert.