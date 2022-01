Mir si warscheinlech nach net um Héichpunkt vun der Omikron-Well. Mir sinn awer net méi wäit ewech.

Dat soten d’Dokteren Jean-Claude Schmit an Thomas Dentzer en Donneschdeg am Facebook Live vun der Santé. De Peak kéint elo Ugangs Februar sinn. Dono wäerten d'Infektioune relativ séier erofgoen, sou war et am Ausland, zum Beispill an England oder Dänemark.

Aktuell wiere mer konstant iwwer 3.000 Fäll den Dag. D'Situatioun an de Spideeler wier gutt an op den Intensivstatiounen hätt ee keng grouss Zuelen. Den Ament wär d'Zil, ze vermeiden, datt ee schwéier krank gëtt. Do géif de Vaccin ganz gutt funktionéieren. De Virus lassginn, dat kéint net klappe mat den aktuellen Impfstoffer.

D'Schoule waren och e Sujet bei de Froen. Ob et net besser wär, d'Lycéeën zum Beispill zwou Wochen zouzemaachen?

De grousse Problem wär den Ament d'Grondschoul, sot de Santésdirekter Dr Jean-Claude Schmit. Do si vill manner Kanner geimpft an d'Infektiounszuele ganz héich. Et wär ee sech bewosst, datt et eng ganz schwiereg Situatiounen ass. Et wär awer wichteg, datt d'Schoulen opbleiwen.

Wéi laang muss ech doheem bleiwen, wann ech positiv sinn? Och dat ass e puer Mol gefrot ginn.

Et sinn 6 Deeg komplett, wann ee geimpft ass an d'Schnelltester de 5. a 6. Dag negativ sinn. Den Dag vum Test wär den Dag 0. Wann een net geimpft ass, dauert d'Isolatioun automatesch 10 Deeg.