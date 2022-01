Dat soen d'Zuele vum Justizministère. Par Rapport zu 2020 bleiwen déi Chiffere relativ stabel.

D'Faillitten am Horeca-Beräich si par Rapport zum Joer virdrun ëm en décken Drëttel zeréck gaangen. D'lescht Joer sinn 2.527 Aarbechtsplaze wéinst Faillitte verluer gaangen, 50% méi ewéi 2020. Am meeschte concernéiert sinn do déi net finanziell Zerwisser, d'Constructioun an de Commerce.

2021 goufe wéi gesot 1.016 Liquidatioune gesprach, dat si 5% méi ewéi 2020.