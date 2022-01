D'Police huet e Freideg an der zouener Unitéit UNISEC zu Dräibuer missten intervenéieren, well 6 Jugendlecher an engem Gemeinschaftsraum randaléiert hunn.

Wéi d'Police op der Plaz war, war d'Situatioun séier ënner Kontroll. De Parquet gouf awer iwwert den Tëschefall informéiert. Ufank Januar war et schonn zu engem änlechen Tëschefall komm.