Am Regierungsrot gouf et de Feu Vert, fir sech finanziell um Logementsprojet "An der Schmëtt" ze bedeelegen.

De Fonds du Logement baut hei 164 Logementer mat enger Wunnfläch vu gutt 37.000 Metercarré. 2028 soll de Projet fäerdeg sinn. RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (4): Cité Syrdall (30.3.19) Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Links FOTOGALERIE vum Domingos Oliveira