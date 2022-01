An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg goufen an der Rue Sosthène Weis an an der Montée de Paffenthal eng Partie Autoen opgebrach an duerchwullt.

Ee vun de Gefierer gouf esouguer mat engem spëtze Géigestand zerkraazt. An deem Zesummenhang sicht d'Police elo no Zeien. Wien eppes gesinn huet, soll sech via Telefon (+352) 244 40 1000 oder Mail op Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu mellen.