E Sonndeg koum et am Escher Grenzvéierel géint 20.30 Auer zu enger Ausenanersetzung, bei där d'hënnescht Fënster vun engem Auto futti gaangen ass.

Obwuel d'Police agegraff huet, hunn d'Parteien ëmmer nees versicht openeen anzeschloen. Dräi alkoholiséiert Persounen hunn doropshi misse mat op de Policebüro goen. Well hiren Zoustand eng Gefor fir sech selwer an Drëttpersounen duergestallt huet, koume si an de Passagearrest.