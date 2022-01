D'Corona-Medikament Paxlovid soll d'Zuel vun Hospitalisatioun an Doudesfäll duerch d'Covid-Infektioun ëm bis zu 90 Prozent reduzéieren.

D'Pëlle vu Pfizer gi sech déi nächst Wochen och hei am Land erwaart - e geneeën Datum wëll de Gesondheetsministère awer net nennen. Wéi et vun der Ministesch Paulette Lenert an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der Deputéiert Nathalie Oberweis (Déi Lénk) heescht, soll d'Medikament an enger éischter Phas aus logistesche Grënn nëmmen duerch Spidols-Apdikten administréiert ginn.

PDF: Question parlementaire Paxlovid

Nodeems déi europäesch Medikamentenagence (EMA) Paxlovid zougelooss huet, ass dëst deen éischte Produit, dee vulnerabel Covid-Patienten oral kënnen Doheem huelen.

D'Medikament ass geduecht fir ufälleg Patienten, déi dës Pëllen sou bal sollen huelen, wéi d'Symptomer bis do sinn. Paxlovid wierkt Labo- Etüden no och géint d'Omikron-Variant. D'Dosis ass iwwer 5 Deeg zweemol den Dag eng Pëll vum Pfizer-Medikament ze huelen.

Méiglech Niewewierkunge sinn erhéichte Bluttdrock, Muskel-Péng, Duerchfall an de Goût, dee noloosse kann.