Wéi de CGDIS mellt, goufen e Méindeg den Owend véier Persounen am Stroosseverkéier verwonnt. An zwee Fäll krut en Automobilist e Foussgänger ze paken.

Eng Persoun gouf géint 17.35 Auer am Pafendall ugestouss, déi aner zu Märel. Zwee Mënsche goufe verwonnt. Da koum et um 20.15 Auer um CR162 tëscht Alzeng an Haassel zu engem Accident. Hei sinn zwee Gefierer net laanschtenee komm. De Bilan sinn zwee Blesséierter.