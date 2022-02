D'Leit, déi eng Aarbecht sichen, kënne sech elo iwwer MyGuichet.lu aschreiwen.

Dëst ass eng vereinfacht a séier Manéier, fir sech iwwer MyGuichet bei der Adem anzeschreiwen. Et kann een dëst och iwwer Telefon maachen, ma da muss ee virdrun ee RDV huelen.

Wann den Dossier, deen online ausgefëllt gouf, komplett ass, geet eng Mail mat der Invitatioun eraus, fir eng 1. Renconter mat der zougewisener Kontaktpersoun an eng Mail mat engem Guide mat nëtzlechen Infoen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Inscription 100% en ligne désormais possible à l'ADEM (01.02.2022)

Communiqué par : Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) Les personnes à la recherche d'un emploi peuvent désormais s'inscrire à l'ADEM sur la plateforme MyGuichet.lu. L'ADEM poursuit ainsi la digitalisation de ses services, tout en offrant une simplification des démarches pour les demandeurs d'emploi.

Désormais, toute personne qui souhaite s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'ADEM peut le faire en ligne en utilisant la plateforme MyGuichet. Une inscription facilitée et rapide, donc, pour les personnes qui ont déjà l'habitude de recourir aux services en ligne proposés par MyGuichet.

L'inscription en ligne via MyGuichet constitue une démarche complémentaire, en parallèle au mode d'inscription par téléphone. Alors que l'inscription en ligne peut se faire de manière totalement autonome, l'inscription par téléphone nécessite de prendre rendez-vous au préalable en appelant directement le Contact Center de l'ADEM (+352) 247-88888 ou en remplissant le formulaire en ligne sur le site de l'ADEM www.adem.lu.

L'inscription sur MyGuichet s'effectue en mode authentifié, ce qui signifie que les utilisateurs doivent se munir d'un outil LuxTrust (p.ex. Token) pour s'identifier et accéder à la démarche. Sur la plateforme Guichet.lu (rubrique 'Emploi'), le candidat bénéficie d'un accompagnement pas à pas dans la démarche, avec la possibilité de télécharger directement les documents nécessaires et de fournir des informations sur son profil et les caractéristiques de sa recherche d'emploi.

Si des informations sont manquantes, le demandeur d'emploi sera invité à compléter son dossier. Une fois la démarche terminée, il recevra directement un courrier l'invitant à une première rencontre avec son futur conseiller référent, qui sera sa personne de contact pour sa recherche d'emploi. Le courrier contiendra également le «Guide du demandeur d'emploi», ainsi que toutes les informations utiles et nécessaires pour lui assurer un accompagnement optimal par l'ADEM.

Pour rappel, sous réserve de remplir les conditions pour exercer une activité professionnelle au Luxembourg et d'être disponible pour un emploi, toute personne à la recherche d'un emploi au Grand-Duché peut s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'ADEM. S'inscrire à l'ADEM permet au demandeur d'emploi de bénéficier de tous les services proposés par l'ADEM: suivi individuel par un conseiller afin de faciliter sa recherche d'emploi, accès sur le JobBoard pour consulter les postes vacants et déposer ses candidatures, participer aux mesures en faveur de l'emploi et aux formations selon son profil, accéder à des aides financières selon son profil, etc.

Lien MyGuichet pour s'inscrire à l'ADEM: www.adem.lu/inscription ainsi que sur Guichet.lu:

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/travail-emploi/chomage/inscription-adem/inscription-demandeur-emploi.html.

Information aux utilisateurs: En cas de problèmes liés au certificat Luxtrust, à la connexion sur MyGuichet ou en cas de question liée à la réalisation des démarches administratives, les utilisateurs sont invités à contacter le Helpdesk du Guichet.lu par téléphone (+352) 247-82000 ou à utiliser leur formulaire en ligne.