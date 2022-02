Mat 32 Milliounen ënnerstëtzt de Lëtzebuerger Staat 7 ONGen, déi e Mëttwoch en neie Kader-Accord mam Kooperatiounsminister Franz Fayot signéiert hunn.

D'Accorden lafen iwwert déi nächst 4 Joer, d'Co-Finanzementer chiffréiere sech tëscht 60 an 80%, déi aner Part mussen d'ONGen duerch Done selwer beienee kréien.

D'ONGe cibléieren hir Projeten a 25 verschiddene Länner, dorënner och d'Sahel-Kriseregioun, wou verschidden Associatiounen am Mali, Burkina Faso, Niger an dem Kongo aktiv sinn.

Ënnert den ONGen, déi e Mëttwoch e weideren Engagement vum Ministère agaange sinn, sinn d'Unity Foundation, d'Fondation Partage, Handicap International, Croix-Rouge a Guiden a Scoute fir eng Welt, fir just dës ASBLen ze nennen.

D'ONGen, déi e Mëttwoch hir nei Accorde signéiert hunn, sinn ënnert anerem an der Educatioun, der Beruffsausbildung, der Inclusioun vu Jonken an der ländlecher Entwécklung aktiv.

Offiziellt Schreiwes

Signature de sept nouveaux accords-cadres par Franz Fayot (02.02.2022)

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire

En date du 2 février 2022, cinq organisations non gouvernementales de développement (ONGD) ont signé la reconduite de leurs accords-cadres de développement respectifs: Action Pour un Monde Uni, la Fondation Partage, Guiden a Scouten fir eng Welt, SOS Villages d'Enfants Monde et Unity Foundation. L'ONGD le Soleil dans la Main, qui se trouvait sous la modalité du cofinancement auparavant, a signé leur premier accord-cadre développement. Il s'agissait également pour les deux ONGD, l'Aide Internationale à la Croix-Rouge luxembourgeoise et Handicap International Luxembourg, de la signature de leur premier accord-cadre en consortium.

En raison des circonstances sanitaires, les présentations des accords-cadres, ainsi que la cérémonie de signature, se sont tenues sous forme virtuelle, avec la présence du ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Franz Fayot, et les représentants des ONGD.

Les sept accords-cadres signés bénéficieront d'une contribution totale du ministère des Affaires étrangères et européennes d'environ 32 millions d'euros, qui couvrira la période entre 2022 et 2026. Les activités cofinancées par la Coopération luxembourgeoise bénéficieront ainsi d'un co-financement à hauteur de 60% à 80%.

Géographiquement, les activités des accords-cadres de développement qui seront mises en œuvre par les ONGD se situent dans 25 pays, répartis sur trois continents : Bénin, Cameroun, Guinée, Kenya, Malawi, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Cabo Verde, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Cambodge, Inde, Ouzbékistan, Argentine, Brésil, Bolivie, Colombie, Guatemala, et Pérou. Les activités contiennent également des projets régionaux en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne.

Les projets des ONGD visent, entre autres, à intervenir dans les domaines de l'enseignement, de la formation continue et professionnelle et de l'insertion socio-économique des jeunes, de l'éducation inclusive et sanitaire, du développement rural et agricole, de l'approvisionnement en eau potable ainsi que des droits humains.

Le ministre Franz Fayot a salué les secteurs d'intervention choisis par les ONGD, qui s'alignent sur la stratégie générale de la coopération au développement. Il a remercié les équipes des ONGD et de leurs partenaires locaux pour le bon travail fournit au cours des dernières années et a réaffirmé que la signature des sept accords-cadres de développement complètera les actions de la Coopération luxembourgeoise au niveau bilatéral et multilatéral.