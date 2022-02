La vaccination est actuellement l'instrument le plus efficace pour mettre fin à l’épidémie. Pour apporter des réponses aux femmes enceintes et allaitantes non vaccinées qui ont encore des doutes et des questions sur les vaccins anti-COVID, le ministère de la Santé a programmé pour ce jeudi 3 février à 17 heures un Live Q&A (questions/réponses) axé sur la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse. Pendant 60 minutes, Dr Thomas Dentzer de la Direction de la santé et le Dr Pit Duschinger, président de la Société luxembourgeoise de gynécologie et d’obstétrique, répondront en direct aux questions des spectateurs.trices, et ce, en 4 langues (français, allemand, luxembourgeois et anglais). Les spectateurs.trices pourront poster leurs questions pendant ou avant l’émission. Pour suivre l’émission en direct, il suffira de suivre ce lien: https://gd.lu/5dg7C0 Depuis la pandémie, le ministère de la Santé a misé sur les réseaux sociaux pour entrer en dialogue avec les citoyens et connaît avec ses webinaires, lunchtalks, vidéos d’experts et Facebook live Q&A un franc succès. D’autres d’interventions de la Direction de la santé couvrant le thème de la vaccination sont accessibles sur infovaxx.lu.