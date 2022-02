Pour la semaine du 24 au 30 janvier, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 15.293 à 14.918 (-2%). Parmi les 14.918 infections détectées cette semaine, le taux d’incidence est de 3.717 pour 100.000 personnes non-vaccinées et de 1.782 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet. Parmi les hospitalisations, 26 patients sur 63 hospitalisés en soins normaux n’étaient pas vaccinés (37 patients avaient un schéma vaccinal complet), alors que 8 patients sur 10 en soins intensifs n’étaient pas vaccinés. Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 24 au 30 janvier a diminué de 42.155 à 39.136. 239 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 312 pour la semaine d’avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 1.758. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité. En date du 30 janvier, le nombre d'infections actives a augmenté à 30.764 par rapport à 27.375 au 23 janvier et le nombre de personnes guéries est passé à 126.269 (par rapport à 114.752). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 28,3 ans. Pour la semaine du 24 au 30 janvier, 7 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 81 ans. Dans les hôpitaux, 63 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 58 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 14 à 10. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 48 ans. Taux de positivité et taux d’incidence Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) est passé à 0,88 (1,27 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 36,28% à 38,12%. Le taux d'incidence a augmenté à 2.350 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 2.409 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente. Les réinfections ainsi que les autotests certifiés dans les écoles ont été inclus dans le calcul des taux d’incidence. Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence a augmenté chez les 60-74 ans (+7%) et les 75+ ans (+6%). Une légère diminution est enregistrée chez les 15-29 ans (-6%) et les 45-49 ans (-7%). Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 60-74 ans (795 cas pour 100.000 habitants) alors que le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 0-14 ans (6.074 cas pour 100.000 habitants). Quarantaines et isolements Pendant la semaine du 24 au 30 janvier, 35.797 personnes se trouvaient en isolement (+21%) et 10.250 en quarantaine (-32%). Contaminations Avec l’augmentation du nombre de cas, il est difficile d’appeler tous les cas de la semaine et donc de déterminer la source probable de contamination. Le cercle familial est la source la plus fréquente (40,0%), suivi du travail (5,5%) le secteur d’aide et soins (3,2%). La part des sources indéterminées augmente (41,6%). Situations particulières en milieu scolaire Au cours de la semaine du 24 au 30 janvier 2022, 51 classes réparties sur 31 écoles fondamentales et 9 lycées ont été touchées par un scénario 4 avec plus de cinq cas positifs dans la classe. Vaccinations: point de situation Pour la semaine du 24 au 30 janvier, 22.593 doses ont été administrées au total. 1.481 personnes ont reçu une 1re dose, 2.762 une 2e et 17.948 personnes ont reçu une dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 31 janvier à 1.229.701. 475.495 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+). Validité des certificats de vaccinations pour voyager en Europe réduite à 9 mois Depuis le 1er février 2022, en vertu d'une réglementation européenne, la durée de validité des certificats de vaccination pour voyager en Europe sera réduite à 9 mois après la primovaccination. La dose de rappel n'a pour le moment pas de date d'échéance. Séance Q&A dédiée à la vaccination des femmes enceintes et allaitantes contre la COVID-19 à ne pas rater! Pour apporter des réponses aux femmes enceintes et allaitantes non vaccinées qui ont encore des doutes et des questions sur les vaccins anti-COVID, le ministère de la Santé a programmé pour ce jeudi 3 février à 17 heures un Live Q&A (questions/réponses) axé sur la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse. Le Dr Thomas Dentzer de la Direction de la santé et le Dr Pit Duschinger, président de la Société luxembourgeoise de gynécologie et d’obstétrique, répondront en direct aux questions des spectateurs.trices, et ce, en 4 langues (français, allemand, luxembourgeois et anglais). Les spectateurs.trices pourront poster leurs questions pendant ou avant l’émission. Pour suivre l’émission en direct, il suffira de suivre ce lien: https://gd.lu/5dg7C0 «Pop Up» Vaccination: Lëtzebuerg léisst sech impfen Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l’accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires («Pop Up» Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes). La liste de tous les spots de vaccinations est actualisée de façon continue et peut être consultée à partir du site web: www.impfen.lu. L’évolution des variants Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/revilux/revilux-week-52/ Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d’épuration analysées au cours de la quatrième semaine de 2022 montre une prévalence toujours très élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national. Le niveau actuel de SARS-CoV-2 dans les STEP est supérieur à celui observé en octobre 2020, qui était jusqu'à présent le niveau le plus élevé mesuré sur l'ensemble de la période analysée (mars 2020 - janvier 2022). Globalement, la tendance générale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, est toujours à la hausse. Au niveau des différentes stations d'épuration analysées, une tendance très similaire est constatée, avec des niveaux de SARS-CoV-2 comparables aux valeurs les plus élevées observées, pour la quasi-totalité des stations d'épuration. L’ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/