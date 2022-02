Eng Persoun gouf verdächtegt, eng Kreditkaart an enger Wunneng matgoe gelooss ze hunn. Dëse Verdacht huet sech no den Ermëttlunge vun der Police bestätegt.

Eng Patrull vun der Police konnt de Mann nämlech zu Beetebuerg untreffen. Dësen hat déi geklaute Kaart e puer Mol benotzt. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl an eng Perquisitioun ordonéiert. Hien huet en Donneschdeg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.

En Dënschdeg koum et an engem Bus tëscht Gréiwemaacher a Réimech zu engem Iwwerall. Zwou Persounen hunn e Jugendleche beklaut an dobäi blesséiert. Zwee Dotverdächteger konnten doropshin am CSEE Dräibuer ermëttelt ginn. Hei goufen divers geklaute Géigestänn fonnt a vun der Police saiséiert. De Parquet gouf doriwwer informéiert.