D'CSV hat gefrot, datt d'Ried zur Lag vun der Natioun nees sollt am éischte Semester sinn. Ma déi Demande wier refuséiert ginn.

Doriwwer beschwéiert sech d'CSV-Co-Fraktiounspresidentin Martine Hansen op Twitter. Déi gréisst Oppositiounsfraktioun hat rezent drop verwisen, datt dës Ried vum Premier Xavier Bettel an de leschten 3 Joer an den Hierscht verluecht ginn ass an ëmmer just kuerz virum Budget war. Dat wier politesch awer net appropriéiert a géing och net bei de Geescht vun der Chamber passen.