Um Weltdag géint de Kriibs lancéiert d'Fondation Cancer hir neiste Campagne.

Wann e Mënsch erzielt, datt e Kriibs huet ass et dacks net einfach, fir déi richteg Wierder ze fannen. Weder fir hie selwer, nach fir deen, deen dat grad héiert.

D'Fondation Cancer well dozou bäidroen, datt méi oppen iwwert dës Krankheet ka geschwat ginn a lancéiert dëse Freideg um Weltdag géint de Kriibs hier Campagne "Comment te dire?" Dany Rasqué

Si riicht sech u Patienten, fréier Patienten a Leit, déi hinnen no stinn. D'Fondation Cancer freet si, z'erzielen, wéi eng Wierder hinne gehollef hunn.

"Dacks ass ee blockéiert, wann iwwer Kriibs geschwat gëtt, well et eng Krankheet ass, déi Angscht mécht", weess d'Martine Risch. Si ass Psychologin bei der Fondation Cancer an op Mënsche spezialiséiert, déi vu Kriibs betraff sinn.

"Am schlëmmste Fall feiert dat dozou, datt een net weess, wat ee soll soen, aus Angscht, dat Falscht ze soen, an da seet ee guer näischt. Ganz vill Patienten hunn eis och scho virun der Pandemie erzielt, dass se ganz enttäuscht driwwer waren, wéi vill Leit aus hirem noen Ëmfeld sech no der Diagnos vun hinnen zeréckgezunn hunn, vun deene se erwaart haten, si wieren do."

Dee perfekte Saz, dat perfekte Wuert, dat gëtt an esou enger Situatioun net. Allerdéngs ginn et Saachen, déi méi blesséiere wéi anerer, wéi d'Spezialistin seet.

"Wat schonn ëmmer éischter Richtung Verletzung geet, ass wann een dat banaliséiert. 'Komm Kapp héich, dat wäert schonn. Dat ass hallef esou schlëmm.' dat sinn natierlech Aussoen, do fillt de Patient sech selwer dacks net verstanen oder eleng gelooss."

Mä och wann ee riskéiert, net déi richteg Wierder ze fannen, wier et besser eppes ze soen, wéi sech vun deem Kranken ze distanzéieren. Fir onglécklech Wierder kéint ee sech ëmmer entschëllegen. Eng Méiglechkeet ass och einfach ze soen, datt ee grad net weess, wat ee soll soen.

Wichteg fir de Succès vun der Campagne sinn d'Temoignagen, déi d'Fondation Cancer kritt.

"Déi Aussoe ginn ausgewäert. Mir sichen der e puer eraus an déi, déi eis besonnesch gutt gefalen, respektiv, déi mir oder vill Leit als besonnesch hëllefräich empfonnt hunn, kommen dann no an no op Facebook."

Matmaache kann een op Cancer.lu. Do fënnt een e Questionnaire op däitsch a franséisch, deen een ausfëlle kann.