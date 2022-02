Kuerz no 18 Auer e Sonndeg den Owend huet sech op der N26 tëscht Wolz an dem Schumann en Auto iwwerschloen.

2 Persoune goufe bei deem Accident blesséiert. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Wolz, Géisdref an aus der Stauséigemeng, grad ewéi 2 Ambulanze vu Wolz a Clierf.

Ee Blesséierten gouf et e Méindeg de Moien kuerz viru 4 Auer an der Stad, wou e Chauffeur an der Rue Michel Rodange an e Luuchtepotto gerannt ass.