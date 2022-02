Geschitt ass de Virfall e Sonndeg géint 16 Auer. An der Géigend vum Tunnel Esch/Sauer koum et zu enger Frontalkollisioun tëscht 2 Autoen.

Éischten Erkenntnisser no ass een Automobilist op déi falsch Spuer geroden. Hei konnt ufanks nach e Won dem Geeschterfuerer auswäichen. Ma déi Automobilistin déi him dono entgéint koum, konnt net méi auswäichen a krut deen aneren Auto frontal ze paken.

Eng Persoun huet misste vun de Rettungsekippen aus dem Auto gehollef kréien. Béid Chauffeure goufe liicht blesséiert, ma eng Bäifuererin gouf uerg blesséiert an huet missten hospitaliséiert ginn.