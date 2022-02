Et bleift dobäi, datt Fraen, déi wéinst hirer Period gesondheetlech Problemer hunn, kee spezielle Congé oder eng Aarbechts-Dispens ze gutt hunn.

Nodeems dëst am Kader vun enger ëffentlecher Petitioun am Hierscht an der Chamber debattéiert gi war, gouf de Sujet elo nach emol vun de Kommissiounen zesummen mat de Ministeren an héijen Fonctionnairen um Krautmaart debattéiert.

D'LSAP-Ministere Bofferding an Engel soten, datt een duerchaus den Tabu vun der Menstruatioun misst briechen, mee datt et awer net sollt zu 2 extrafräien Deeg kommen, och d'Zeréckgräifen op den Home-Office wärend deenen Zäiten ass net ugeduecht, well net all Fraen d'Méiglechkeet hunn, heirop zeréck ze gräifen.

Der Chancëgläichheetsministesch Taina Bofferding no misst och zum Beispill iwwert d'Endométriose opgekläert ginn, eng Ennerläifs-Krankheet am Kontext mam weiblechen Zyklus, déi chronesch Péng kann ervirruffen.

Mat der CNS sinn iwwerdeem Diskussiounen am Gaang, fir d'Medikamenter fir den Traitement vun der Endométriose ze rembourséieren.

An deem Kontext koum och d'gratis Verdeelen vun Hygiènes-Artikelen an d'Spill, wou eenzel Deputéiert der Meenung waren, datt hei de Staat misst seng Responsabilitéit iwwerhuelen an et net un de Gemengen eleng léich, esou Automaten op ze stellen.

An de Schoulen ginn zum Beispill Automaten installéiert, fir déi jonk Fraen e Jeton kréien zu Ufank vum Schouljoer, fir vun der Offer vun gratis Hygiènes-Produkter kënnen ze profitéieren.