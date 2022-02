Bei engem Accident op der A13 sinn e Méindeg géint 20.50 Auer 2 Persoune liicht blesséiert ginn.

Geschitt ass den Accident tëscht 2 Autoen tëscht Lankelz a Lalleng. D'Pompjeeë vun Esch a Monnerech waren op der Plaz, grad ewéi déi Escher Ambulanz.

Ee liicht Blesséierte gouf et dann nach bei engem Accident géint 23 Auer tëscht Boukels an Housen. Hei war just 1 Gefier dran implizéiert. D'Pompjeeë vun Housen a Kiischpelt waren op der Plaz.