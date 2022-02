Domat reagéiert een op di vill Abréch, déi et rezent an ëffentlech Gebaier, a besonnesch a Schoulen an der Stad ginn hätt, seet de Laurent Mosar (CSV).

Ënner anerem Computere wiere geklaut ginn. Déi nächst Deeg géing en Appel à candidatures gemaach ginn, seet de Laurent Mosar. Et wier eng Situatioun, déi een net méi géing toleréieren.