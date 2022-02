Géint 23 Auer gouf um Busarrêt un der Kräizung vum Boulevard Royal mat der Avenue Monterey eng Persoun vun 2 Männer iwwerfall.

D'Täter hunn op de Mann ageschloen an him den Handy, e Rucksak an eng Smartwatch geklaut. Eréischt wou eng Fra dem Affer hëllefe komm ass, hunn d'Täter de Mann a Rou gelooss a sinn a Richtung Avenue Monterey fortgelaf. D'Affer gouf liicht blesséiert.

Täterbeschreiwung vun der Police

1. männlich, von großer schlanker Statur, südländischer Typ, +/- 40 Jahre alt, trug eine schwarze Maske bzw. einen schwarzen Buff und eine blaue Jacke mit Kapuze. Er sprach Französisch mit Akzent.

2. männlich ca. 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Jacke.

D'Police sicht an deem Zesummenhang no der Fra, déi dem Affer gehollef hat. Och aner Aenzeie kënne sech bei der Police vu Capellen mellen, dat ënnert der Numm (+352) 244301000 oder via E-Mail op Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu.