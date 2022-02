Ganzer 2 Millioune Zigaretten, déi iwwert d'Grenz geschmuggelt sollte sinn, konnt d'Douane um Findel saiséieren.

Der Lëtzebuerger Douane ass um Findel eng aussergewéinlech Saisie gelongen - an 2.400 Päck, déi an England sollte weider geschéckt ginn, war versicht ginn am Ganzen 2 Milliounen Zigaretten ze schmuggelen. D'Douane wier am September vun engem Operateur alertéiert gi wéinst enger méi fréier Liwwerung an England, bei där op der Grenz Zigarette fonnt goufen. Well bei Stéchprouwen och nees Zigarette fonnt goufen, goufen dunn déi 17 Tonne Fracht genee ënnert d'Lupp geholl. Wärend 3 Méint huet eng Ekipp vu 24 Persounen op 3 Schichten d'Päck een nom anere gescannt an opgemaach an a quasi all Pack geschmuggelt Zigarette fonnt. D'Zigaretten, déi an Europa guer net verkaf dierfe ginn, ginn elo zerstéiert, erkläert den Yves Lentz vun der Douane.

"An dësem Fall ass et relativ schwéier fir d'Leit, déi initialement un deem Trafic bedeelegt sinn, fir déi ze strofen, well dat sinn 2.400 Päck gewiescht, dat heescht, mir missten elo 2.400 eenzel Persounen am asiatesche Raum ausfënneg maachen. Ech mengen, ech brauch elo net weider an den Detail ze goen, dass dat eng Saach vun der Onméiglechkeet ass. Wat mer kënne maachen: Mir echangéieren eis op engersäits europäeschem Niveau tëschent den Douanesautoritéiten, anersäits awer och weltwäit, sou dass mer u sech d'Informatioune vun dëser Saisie mat eise Kolleegen am Ausland deelen a si dann op d'Schinn setzen, fir e speziellt Aen op sou Trafficer wéi déi hei ze riichten."

An der Reegel fënnt d'Lëtzebuerger Douane e puer Honnertdausend Zigaretten am Joer - gréisstendeels wieren dat Fäll, an deene Passagéier méi wéi déi erlaabten 1 Staang an hirem Gepäck dobäi hunn, déi da mussen d'Steieren nobezuelen an eng kleng Strof kréien.