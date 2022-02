Zu Déifferdeng war e Mëttwoch de Gemengerot zesummen, fir iwwert d’Sécherheet zu Déifferdeng an déi an de Stroossen ëm de Park Gerlach ze schwätzen.

Déi Gréng Buergermeeschtesch Christiane Brassel-Rausch stoung de Gemengerotsmembere bei hire Froe Ried an Äntwert.

Si wéilt d’Léisung zesumme mat all de Parteien diskutéieren, sot d'Buergermeeschtesch. Schliisslech wier d'Gemeng mat zoustänneg fir d’Sécherheet vun de Bierger an déi wier besonnesch owes an nuets e Problem. Ëm de Park Gerlache kënnt et ëmmer nees zu Situatiounen, wou d'Police misst agräifen. Virun de Bistroe kënnt et zu Rassemblementer, et wier haart, och ënner anerem, wëll d’Leit Musek dobäi hunn.

Den Ali Ruckert vun der KPL ënnersträicht, datt ee fir d’éischt emol misst d’Situatioun genau kennen. Ween trëfft sech do a wat passéiert. Nëmmen esou kéint een adequate Léisunge fannen, wat jo grad d’Membere vum Gemengerot probéieren. De François Meisch vun der DP fuerdert, datt d’Etabléiere vu Kamerae soll virugedriwwe ginn, datt soll eng Sécherheetsfirma agesat ginn, bis datt dat neit Policekommissariat fäerdeg ass, oder eben och d’Police genuch Leit huet. Patrullen ëm de Park wiere fir hien och eng weider Léisung.

Déi gréng Partei ass zwar net waarm fir eng Kameraiwwerwaachung, well ee wéisst, datt dat de Problem just géing verlageren. "Dat ass da just een Deel vun der Léisung, mä keng Léisung," seet d’Buergermeeschtesch. Mä antëscht wier ee bereet, alles ze maachen, fir d’Situatioun ze verbesseren. Fir datt op der Plaz d’Sécherheet kéint verbessert ginn, wéilt ee kucken, d'Agents municipaux mat biergerfrëndleche Missiounen ze betreien. Et wéist een awer nach net, a wéi fern dat méiglech ass.

De Georges Liesch vun deene Gréngen huet nach gefrot, ob d’Gemeng net soll investéieren an deen een oder aner Bistro ëm de Park kafen. Déi Iddi ënnerstëtzt och de Schäfferot. Et wéilt ee kucken, aus dem Bistro, wou et reegelméisseg zu Situatioune kéim, wou d’Police muss agräifen, nees en Lieu convivial ze maachen. Dofir versicht ee grad ënner anerem mat der Brauerei, déi d’Lokal verlount, ze diskutéieren. Op de Virschlag vun hirem Parteikolleeg, e Policebüro beim Park anzeriichten, als eng Zort Antenn, seet d’Buergermeeschtesch, et hätt een eng Entrevue mat der Police gehat, an de Virschlag do gemaach, fir eng Unité Mobile op där Plaz ze kréien.