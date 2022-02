Nieft dem Treffe mam Staatsminister huet sech den Ivàn Duque mam Grand-Duc Henri an dem Chamberpresident Fernand Etgen getraff.

E Mëttwoch an en Donneschdeg stinn eng Rei Entrevuen a Visitte fir de kolumbianesche President um Programm. E Mëttwoch huet hien de Premier Xavier Bettel am Sennenger Schlass gesinn, fir iwwert divers international Sujeten an d'bilateral Zesummenaarbecht ze diskutéieren, dorënner d'Situatioun an der Ukrain, mä och a Venezuela an de Rôle vu Russland a béide Länner.

Den Ivàn Duque huet de Regime vum Nicolas Maduro a Venezuela ferm verurteelt wéinst konstante Verstéiss géint internationaalt Recht. Op d'Fro, wat hien dovunner hält, datt Lëtzebuerg gutt wirtschaftlech Relatioune mat Russland huet – engem Land, dat Venezuela ënnerstëtzt – dozou sot den Ivan Duque, dat géing net verhënneren, datt een denoncéiert: "Kolumbien huet och diplomatesch Relatioune mat Russland. Schonn eng laang Zäit. Mä mir musse kapabel sinn, dat ze trenne vun der Situatioun a Venezuela. Wat mer a Venezuela gesinn, ass kloer eng brutal Diktatur."

De Premier Xavier Bettel huet sengersäits erkläert, datt, soulaang een et net mat enger Diktatur ewéi Belarus oder Venezuela ze dinn hätt, een ëmmer misst dialogéiere kënnen: "Ech well net, datt mer nees an e Kale Krich kommen, wou ee muss decidéieren tëscht Westen an Osten. Dat wier schrecklech. Also musse mer eis wierklech drëm këmmeren, d'Welt net an zwee ze deelen. Fir mech ass Multilateralismus ëmmer d'Léisung."

Op der éischter Visitt vun engem kolumbianesche President zu Lëtzebuerg huet den Ivàn Duque och annoncéiert, datt de Xavier Bettel hien a Kolumbien wäert besichen. Am Mee si Walen a Kolumbien. Den Ivàn Duque geet net méi an d'Rennen, mä bleift bis August am Amt. De Xavier Bettel sot, hie géing a Kolumbien goen, "wann et passt".

Méi spéit huet de President vu Kolumbien och de Grand-Duc an duerno de Chamberpresident Fernand Etgen gesinn.

En Donneschdeg steet eng Visitt vum Satellitte-Bedreiwer SES um Programm. Donieft soll en neien Net-Duebelbesteierungsaccord ënnerzeechent ginn an den Ivàn Duque huet doriwwer eraus en Treffe mam fréieren EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker.